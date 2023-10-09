Поволанка креативцом

КОЦУР – Орґанизацийни одбор Коцурскей чутки 2023 поволує шицких духовитих креативцох зоз тих просторох же би участвовали на явним конкурсу. Теми: 1. Моралне и аморалне дакеди и у 3. децениї 3. милениюма; 2. Шлєбодна тема.

На Конкурс посилац найменєй два роботи под шифру (на сербским, руским або, зоз обезпеченим прекладом, на мадярским язику).

Свойо идеї креативци можу пренєсц зоз: а) гумореску (гумористичну приповедку або писню); б) сатиру (сатиричну писню або приповедку); в) вицом; г) афоризмом; д) карикатуру.

Роботи посилац на е-адресу предсидателя Орґанизацийного одбору проф. др Михайла Фейси: fejsam@gmail.com. Фахови жири преглаши и, спрам можлївосцох Орґанизацийного одбору, наградзи найлєпши роботи на наведзени теми. Роботи ше нє врацаю.

Орґанизацийни одбор розписує и Дзецински подобови конкурс Ламачка 2023. Роботи ше врацаю.

Обидва явни поволанки отворени по 12. новембер 2023.

Наградзени роботи и вибор з роботох хтори приду на Конкурс буду представени под час отримованя ХIII Медзинародного фестивалу гумору и сатири Коцурска чутка / Куцурски клип / Kuczorai csutka / Kucura Corncob `23 и обявени на сайту Културно-просвитного дружтва ДОК – Нови Сад.

У плану и обявйованє зборнїка гумористично-сатиричних прилогох або авторскей кнїжки у паперовей форми.

За дзецински подобово роботи будзе орґанизована вистава на хторей уметнїк Владо Няради преглаши найлєпши, а Орґанизацийни одбор их примерано наградзи.

Найдлугшу чутку Ламачки 2023 мож принєсц и на дзень отримованя Централного вечара Манифестациї, хтори ше планує за 26. новембер (нєдзеля) у Дому култури Коцур.

Контакт-телефон: 062 590 341 (проф. др Михайло Фейса, предсидатель ОО КК/КЧ/КС/КС `23).