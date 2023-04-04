Поволанка Министерства за упис дзецох до першей класи на мацеринским язику

БЕОҐРАД – Министерство за людски и меншински права и дружтвени диялоґ, з нагоди 1. априла кед у Републики Сербиї почал упис дзецох до першей класи основней школи у школским 2023/2024. року, здогадує явносц же припаднїки националних меншинох у нашей держави маю право свойо дзеци уписац до класох у хторих ше настава одвива на їх мацеринским язику. У сообщеню Министарство спонука и охрабрує родичох же би свою можлївосц у цалосци и витворели.

Право на образованє на мацеринским язику у Републики Сербиї ґарантоване зоз Уставом (чл. 79), потвердзене зоз Законом о защити права и шлєбодох националних меншинох (чл. 13, 14 и 15), а детальнєйше розробене зоз образовнима законами.

Пре витворенє того права, Република Сербия у своєй воспитно-образовней системи обезпечела, окрем на сербским язику, и цалосне образованє на мацеринским язику – од оводи по закончену стредню школу – на осем язикох националних заєднїцох: албанским, босанским, болгарским, мадярским, руским, румунским, словацким и горватским язику.

Право на образованє на мацеринским язику ше витворює у местох у хторих жиє значни процент припаднїкох тих заєднїцох. Окрем того, на осем язикох националних меншинох преподавва ше у рамикох наставного предмету „Мацерински язик зоз елементами националней култури“: бунєвацки, влашски, македонски, нємецки, ромски, словенацки, українски и чески язик. Блїзко 60.000 деци нєшка ма наставу на меншинских язикох у Републики Сербиї на шицких уровньох образованя.