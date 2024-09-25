Поволанка на Коцурску чуточку

КОЦУР – Орґанизацийни одбор Коцурскей чуточки планує орґанизованє Скечияди.

Модля же би ше скечи рихтали у септембру и же би ше их предсидательови Орґанизацийного одбору проф. др Михайлови Фейсови приявело по 1. октобер.

Ґу тому Орґанизацийни одбор модлї же бисце орґанизовали и змаганє у правеню чардака зоз чуткох и обезпечели видео знїмок (гоч и зоз телефоном).

Найлєпши буду наградзени у новембру спрам можлївосцох Орґанизацийного одбору Коцурска чутка 2024.

Контакт: проф. др Михайло Фейса (062 590 341)