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Поволанка на Невенов фестивал дзецох поетох

автор В. Вуячич
автор В. Вуячич 41 Опатрене

ВЕРБАС – Невенов фестивал дзецох писательох у Савиним Селу розписал конкурс за участвованє на 34. смотри дзецох, авторох хтори пишу писнї, лєбо крадки лирски приповедки.

Приповедки и писнї можу буц написани и на странским язику лєбо на язику националних меншинох, алє треба приложиц и преклад на сербски язик. Право участвованя на конкурсу маю дзеци основношколского возросту. Тема шлєбодна.

Роботи у трох прикладнїкох треба послац по 1. май 2023. року на адресу:
За Невенов фестивал деце песника Савино Село, Културни центар Врбаса, Трг Николе Пашића 2, 21460 Врбас.

Фестивал ше отримує концом мая лєбо початком юния у Основней школи „Бранко Радичевич” у Савиним Селу.

Шицки додатни информациї мож достац на мейл: info@kcvrbas.org

„Невенов фестивал дзецох поетох” постал значни медзинародни фестивал хтори на окремни способ пестує дзецинску творчосц.

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