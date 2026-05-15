Поволанка на трибину „Лїки без бариєрох”

НОВИ САД – Фармацеутски факултет у Новим Садзе орґанизує трибину на котрей буду представени резултати виглєдованя промоциї здравя на язикох националних меншинох у рамикох проєкту „Лїки без бариєрох” котри реализовани под руководством проф. др Светлани Стойков.

Трибина будзе отримана 22. мая, на 13 годзин у амфитеатру Фармацеутского факултету, а приход потребне потвердзиц на имейл адресу dekanat@ffns.ac.rs по 20. май.

Проєкт „Лїки без бариєрох” потримал Покраїнски секретарият за високе образованє и наукововиглєдовацку дїялносц.