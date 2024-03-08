Поволанка погосцительом

ОПШТИНА ЖАБЕЛЬ – Туристична орґанизация општини Жабель поволує шицки катеґорoвани погосцительни обєкти и польопривредни ґаздовства най ше приявя и участвую у диґиталним туристичним каталоґу Општини Жабель.

Циль тей явней поволанки творенє диґиталного каталоґу хтори обєдинї туристичне понукнуце Општини Жабель.

Прияви треба доставиц по 15. марец 2024. року на адресу Трґ Светоґ Саве 4а Жабель, лєбо прейґ електронскей пошти: kabinet@visitzabalj.org.

Вецей о явней поволанки мож пречитац на тим линку, на сайту Туристичней орґанизациї општини Жабель.