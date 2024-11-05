Позарядово автобуси зоз Желєзнцїкей станїци Петроварадин

НОВИ САД – Явне городске транспортне подприємство „Нови Сад” (ЯГТП) обвисцело гражданох же пре унапрямованє желєзнїцкого транспорту зоз Желєзнїцкей станїци Нови Сад на станїцу у Петроварадинє уведзени позарядово термини за городски автобуси.

Автобус зоз Желєзнїцкей станїци Петроварадин у Новим Садзе става на станїци при Сербским народним театре и нє става на станїцох скорей през драгу.

При Желєзнїцкей станїци у Петроварадину за город автобус руша зоз позарядовей станїци, а термини прилагодзени зоз приходом гайзибанох.

О евентуалних вименкох о позарядових терминох путнїки буду благочасово обвисцени, гварене у ЯГТП.