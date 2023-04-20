Познати датум и концепция Фестивалу рускей култури „Червена ружа”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Фестивал рускей култури „Червена ружа” будзе отримани пияток, 30. юния и соботу, 1. юлия, дефиноване на схадзки Орґанизацийного одбору Фестивала котра отримана вовторок, 18. априла, у хорскей сали Дома култури Руски Керестур.

Дньови шор о котрим ше розправяло на схадзки мал шейсц точки. Прилапени звит о активносцох медзи двома схадзками, а тото цо окреме визначене же конкурси котри були розписани за Фестивал були удатни, та так приявени 11 цалосни дзецински шпиванки и 10 цалосни забавни композициї, цо у одношеню на остатнї даскельо роки, як гварели орґанизаторе, приємне нєсподзиванє.

Цо ше дотика концепту, Фестивал будзе тирвац два днї. Першого дня Фестивала будзе манифестиция „Червене пупче”, а почнє познєйше як прешлих рокох, на 19 годзин. У першей часци буду виведзени нови композициї за дзеци, а у другей часци школяре висших класох основней школи наступя зоз старшима композициями у новим аранжману, хторих будзе провадзиц новоформовани бенд, составени насампредз зоз дзецох.

Истого вечара будзе отримана и манифестация „Червена ружа” котра почнє на 21 годзин и на котрей млади шпиваче виведу нови забавни композициї у провадзеню Фестивалского оркестру. Потим, на 22 годзин, на Музичним вечаре „Юлиян Рамач Чамо” наступя дванац фамелийни дуети зоз шпиванками у народним духу, а провадзиц их будзе Оркестер керестурского Дома култури.

Други дзень Фестивала, собота, 1. юлий, резервовани за „Одгуки ровнїни”, вечар фолклорних ансамблох зоз наших местох. После того наступя госци Фестивалу, зоз Гуменого, Русински шпивацки ансамбл „Русиния”.

Шицки програми буду отримани у дворе школи „Петро Кузмяк”, а розвага зоз музику на просторе коло спортскей гали.