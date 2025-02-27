Oтримани  „Пратки у Матки”

НОВИ САД – У Клубу аматерох Руского културного центру (РКЦ) вовторок, 25. фебруара отримани „Пратки у Матки”, остатнї у чечуцей сезони.

З тей нагоди, госци у Матки були членїци Здруженя женох „Маря” зоз Шиду хтори за числених учашнїкох, нащивительох и шицких цо ше пришли прадковац пририхтали смачне жимске погосценє, насампредз капущанїки, погачи и подобни традицийни печива.

Прадки зоз руску шпиванку розвешелєли члени Мишаней шпивацкей ґрупи РКЦ, як и Матково гудаци позберани за тоту нагоду – Иван Лїкар, Душан Шинка, Йован Бєлица и Михаил Римар.

Єден з представительох младежскей секциї РКЦ хтора орґанизує „Пратки у Матки” Иван Канюх, з тей красней нагоди окреме подзековал членїцом Активу женох з Коцура, насампредз Коцани Колєсар и Мариї Дудаш Фейса хтори нєзаобиходни як потримовка и заслужни же ше руска традиїция жимского прадкованя преноши на младших, як и Аранки Медєши спред коцурского Етно-клубу „Одняте од забуца” хтори за кажди прадки уступює стародавни мебель и предмети хтори прикрашую простор у новосадским РКЦ.

У тей сезони, „Пратки у Матки” отримани три раз, а госцински, попри Шидянкох, пред тим були и членїци вербаского КПД „Карпати”, а потим и КУД „Жатва” и Активу женох з Коцура.

„Пратки у Матки” вецейрочни проєкт Руского културного центру з Нового Саду наменєни насампредз младшей публики, а прадкованя през жиму отримую ше уж штири сезони. Попри спомнутих, у орґанизациї прадкох поряднє участвую и Лара Петкович, Марина Тодич и Марко Раич, а проєкт поряднє финансийно потримує и Роботне цело за младих Националного совиту Руснацох.