Представени Правилнїк о хаснованю просторийох Подручней канцелариї у Коцуре

КОЦУР – У просторийох Подручней канцелариї Националного совиту Руснацох (НСР) у Коцуре представени Правилнїк о хаснованю просторийох Подручней канцелариї котри принєшени 28. октобра и од того дня є на моци.

На схадзки присуствовали предсидатель Националного совиту Руснацох Йоаким Рац, предсидатель Вивершного одбору НСР Желько Ковач, секретар Таня Арва Планчак, координатор Подручней канцелариї у Коцуре Мелания Мали, спред Дома култури Коцур Моника Гарди, як и члени КУД Жатва и други котри тоти просториї хасную за одредзени активносци, отримованє литературних вечарох и инше.

О Правилнїку хаснованя просторийох Подручней канцелариї у Коцуре бешедовал предсидатель НСР Рац, а зоз присутнима предискутоване о одредзених точкох.

На концу ше шицки присутни зложели зоз новим Правилнїком о хаснованю спомнутих просторийох.