Право ше учи през цалу кариєру

Наша собешеднїца одросла у фамелиї дзе оцец бул судия у Суду, а познєйше адвокат, мац занята у Суду, а и єй нина тиж адвокат. У фамелиї ше нєпреривно бешедовало о праву и правних роботох, так же ше и вона зожила з тоту тему и нє поставяло ше питанє єй професийней драги у живоце.

Снователька адвокатскей кaнцелариї у Кули, адвокатка др Мария Йоксович народзена у Вербаше, од оца Йоакима Салака и мацери Ґизели. Дзецинство препровадзела у Руским Керестуре дзе закончела и Основну школу, а потим и Ґимназию ,,Петро Кузмяк”. У Новим Садзе, 2002. року дипломовала на Правним факултету, а после двох рокох приправнїцкого стажу у Општинским суду у Кули положела правосудни испит хтори коруна правней професиї.

Мария од 2005. року на списку адвокатох у Адвокатскей комори Войводини, хтора член ,,Медзинародней униї адвокатох”. Мастер студиї закончела 2012. року на Правним факултету за привреду и правосудство, а титулу доктора правних наукох здобула 2017. року кед одбранєла докторску дисертацию на тему ,,Правне положенє директора у привредних субєктох”.

Попри тим ма положени сертификат за медиятора, односно поштреднїка за мирне ришованє спорох, т.є. звонка судских поступкох, сертификат за заступанє малолїтних особох у виновним поступку, як и сертификат за поступки судзеня у розумним часу.

Здогадує ше наша собешеднїца же як отворела канцеларию, а потим ше ґу нєй познєйше приключели браца Владислав и Владимир. Нєшка то випатра цалком иншак.

– Пред осемнац роками сом отворела адвокатску канцеларию, ище сом нє мала своїх клиєнтох, та ми оцец преруцел петнац предмети и можем повесц же нє були лєгки. Адвокати таки предмети наволую ,,пняки”, прето же найчастейше таки поступки длуго тирваю на судох, а треба их вельо преучовац. Даскельо роки сом робела сама, а нєшка моя канцелария ма трицец адвокатох и приправнїкох. Робиме на векшим чишлє предметох, заступени шицки правни обласци, медзи хторима и роботне право, привредне право, потупове и виновне право, заступаме подприємства и поднїмательох, як и физични особи, з єдним словом то широка лепеза шицких обласцох права. Сиґурна сом же приправнїки хтори приду ту, до канцелариї на свою приправнїцку вежбу, здобуваю єдно богате практичне алє и теорийне искуство, праве прето же ше у нас роби на рижнородних предметох, так повесц зоз шицких обласцох права, так же кед пойду покладац правосудни испит, добре су подковани зоз знаньом – прешвечена адвокатка.

З ҐЕНЕРАЦИЇ НА ҐЕНЕРАЦИЮ

Мария Йоксович жиє и роби у Кули, а зоз супругом Срдяном маю двойо дзеци, сина Никшу и дзивче Ивону. По єй словох, Никша барз заинтересовани за право и адвокатуру.

– Як сом уж и спомла, у моєй фамелиї велї маю вязи зоз правом, та так вше кед зме ше зишли, обично за нєдзельовим полудзенком, бешеди ше закончовали зоз правнима темами. Спочатку, кед сом починала робиц, найчастейше сом ше совитовала зоз оцом и нину Марґиту. Познєйше кед позакончовали правни факултети, уключели ше до тих бешедох и мойо браца, як и шестринїца Силвия хтора тиж адвокатка. Мой син Никша, хтори ше школує у керестурскей Ґимназиї, и сам указує интересованє за право и видзи ше ми же и його драга одведзе на Правни факултет. Часто ше розпитує о предметох, интересує го як доходзим до правних ришеньох и видзим же ше му професия адвоката пачи – гвари вона.

УСОВЕРШОВАНЄ ПРЕЗ СЕМИНАРИ И СОВИТОВАНЯ

Собешеднїца нас прешвечує же у єй роботи нє досц лєм закончиц факултет, алє ше треба нєпреривно усовершовац и здобувац нови знаня, та так и вона часто нащивює рижни семинари и совитованя хтори ше отримую по цалей Сербиї.

– После законченого факултету и през кариєру и далєй сом мала жаданє усовершовац ше, та сом прето и уписала мастер студиї, а познєйше и докторски. Инспирацию за докторску дисертацию сом достала так же сом заступала директора єдней фирми у шицких судских поступкох, та сом сцела потолковац же за цо єден директор фирми може буц одвичательни, так же и директором нє вше лєгко на тей позициї. Можем повесц же у праву нїґда нє конєц ученю и читаню, з єдного боку прето же ше нєпреривно меняю постояци або виходза нови закони, яґод и судска пракса, а з другого боку на рижних семинарох и совитованьох хтори часто нащивюєм мож вельо научиц, вичерац думаня и становиска зоз колеґами, а вец их и применїц у каждодньовей пракси.

Нєдавно сом була поволана до Беоґраду же бим отримала єдно преподаванє за ,,Здружнє корпоративних правнїкох”, на хторим присуствовали коло 100 директоре з велїх фирмох и то була за мнє велька чесц – припознава Мария.

Адвокатка др Мария Йоксович нам припознала же мала у кариєри и таки предмети хтори други адвокати нє сцели превжац и робиц на истих прето же думали же то напредок страцени случаї, алє вона ше вше водзела зоз думку же – ,,битку достава тот хто твардо ришел же ю ма достац”. З таких и подобних случайох, односно предметох, часто вишла як побиднїк.

РОБОТА НА АКТУАЛНИМ ПРЕДМЕТУ

У тей хвильки адвокатка Мария анґажована на предмету „Рибникар школа”, дзе после траґедиї хтора ше случела у маю того року, заступа шицких учительох, наставнїкох и професорох на тот способ же защицує їх загрожени права. У прегваркох зоз Владу Републики Сербиї и Синдикатом просвитних роботнїкох ше заклада же би ше дошло до одвитуюцих ришеньох пре проблеми хтори настали.

У СЕКЦИЙОХ АДВОКАТСКЕЙ КОМОРИ

Остатнї час попри тим же успишно водзи адвокатску канцеларию, др Мария Йоксович участвує у секцийох Адвокатскей комори Сербиї дзе є активна у даваню коментарох и заувагох на проєкти рижних нових законох хтори треба же би були прилапени, односно вигласани у Скупштини Републики Сербиї.

ЗАКЛАДАНЄ ЗА РУСКИ ЯЗИК

Мария ше озбильно заклада же би руски язик бул прилапени у судских поступкох, односно же би ше исти одвивали на руским язику. Тото право Руснацом заґарантоване зоз Уставом РС, як и зоз другима законами хтори припознава Република Сербия. Понеже зме у троязичним штредку, Руснаци маю право нє лєм же би мали толмача на судзеньох, алє же би цали судски поступок бул по руски. Гоч у дзепоєдних предметох наиходзела на процивеня, вона ше зоз шицкима правнима средствами бори же би тото право було витворене и часто у тим ма успиху.