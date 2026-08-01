Пре африцку чуму одказани и конїцки обегованя

ЖАБЕЛЬ – Одказани Конїцки обегованя, хтори були у календаре змаганьох плановани 16. авґуста.

Традицийни конїцки обегованя котри орґанизує Конїцки клуб Жабель одказани пре ришенє и потвердзенє африцкей чуми у Жаблю, котре видало Министерство польопривреди, лєсартсва и водопривреди – Управа за ветерину ище 14. юлия, а по хторим до дальшого на териториї Општини Жабель забранєни сходи на хторих єст животинї.

Орґанизаторе зоз жабельского клубу планую орґанизовац обегованя коньох того року, алє муша причекац дошлєбодзенє од Штабу за позарядово ситуациї Општини Жабель, односно од Министерства польопривреди, лєсартсва и водопривреди – Управа за ветерину.

Остатнї Конїцки обегованя Конїцкого клуба Жабель отримани 17. авґуста 2025. року кед участвовали вецей як 60 конї зоз цалей Сербиї.