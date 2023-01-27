Пре чежки стан у швинярстве Сербия планує увесц прашата

ДЮРДЬОВ – Пре чежки стан у сербским швинярстве и нєдостаток прашатох, наша влада того року планує увесц милион прашата хтори буду ошлєбодзени од царини и прелевманох, зоз чим републични буджет, по словох министерки Єлени Танаскович, будзе очкодовани за коло милиярду динари.

Тота мира будзе применьована през цали 2023. рок зоз чим ше, наздаваю ше у министерстве польопривреди, пополнї нєдостаток домашнїх швиньох. Медзитим, нашо продукователє тоту миру видза як директну стимулацию иножемних продуковательох швиньох, зоз хторей нашо буду мац барз мало хасну и то краткорочного, а цена домашнїх швиньох и далєй пада, та у Сербиї зa остатнї два роки позаверане уж коло 12.000 мали и стреднї фарми.

Звонимир Молнар зоз Дюрдьова влонї розпредал прашачки и тераз остал лєм на двох. По його думаню, а так думаю скоро шицки мали продукователє, до тей калкулациї ше можебуц уклопя лєм найвекши продукователє, а мали и стреднї без помоци держави охабени на милосц и нємилосц тарґовищу и примушени су позаверац фарми и кармики.