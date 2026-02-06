Пре вельку заинтересованосц, будзе ище єден термин за Камп

РУСКИ КЕРЕСТУР – Перши термин Кампу за школярох осмих класох пополнєти, зоз управи школи информую шицких заинтересованих же ше можу приявйовац и надалєй.

Пре вельке число уж приявених школярох, буду орґанизовац камп у ищем єдним новим термину котри обявя тих дньох.

Най здогаднєме, Основна и штредня школа зоз Домом школярох Петро Кузмяк, у Руским Керестуре орґанизує Камп ученя и друженя за школярох осмих класох. Плановане же под час дводньового кампу, школяре годни на интересантни, креативни и практични способ упознац образовни програми, штредньошколски живот…

Перши камп будзе отримани 20. и 21. фебруара, а други термин будзе обявени нєодлуга. Роботнї у кампу буду водзиц искусни наставнїци и педаґоґи школи, а шицки активносци, пребуванє и костиранє задармо.

Заинтересовани школяре ше можу приявиц прейґ онлайн форумлару на тим ЛИНКУ.

Вецей информациї мож достац на числох – 025/703-040 и 025/703-041, як и прейґ Вибер заєднїци школи.