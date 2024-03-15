Прецо треба присц на 34. фестивал новей рускей шпиванки „Ружова заградка”

НОВИ САД – „Ружова заградка” вецей як концерт – то причина же ше чуло нови руски шпиванки, а нащивительом понука красне културне искуство, визначела Агнета Тимко Мудри.

17. марца на 20.00 годзин у Сербским народним театре, у орґанизациї Радио-телевизиї Войводини будзеце мац нагоду преславиц културне богатство бо сце годни чуц од традицийних по сучасни интерпретациї шпиванкох котри Вас буду водзиц през час и простор. За вецей як три децениї архивиране коло 500 композициї и зоз тим збогацена култура єдного народу през шпиванку.

Єден з красних аспектох того фестивала то наступи талантованих шпивачох котри Вас приємно нєсподзиваю зоз схопносцу интерпретациї. Кажди рок и ветеранє и дебитанти на „Ружовей заградки” на свой способ приноша вельо емоциї и даваю праве дожице музичней чаривносци. Того року ше представя 15 нови композициї, а шпивачох будзе провадзиц вецей як 40 музичарох Велького народного и Велького тамбурового оркестра РТВ.

Фестивал повязує руску културу и заєднїцу през заєднїцке уживанє у музики. Без огляду чи сце Руснак чи сцеце вигледовац нови музични горизонти, тота подїя Вам оможлїви же би сце ше повязали и розменьовали енерґию зоз людзми котри дзеля любов ґу музики. Уход на фестивал безплатни, а уходнїци мож превжац у СНП.

Сербски народни театер понука красни амбиєнт за 34. „Ружову заградку” треци рок, додаваюци ноту святочносци и окремносци тей подїї. Уживайце у музики у найкрасшим културним центре у реґиону, дзе кажди тон будзе змоцнєни зоз атмосферу богатей историї и уметносци.