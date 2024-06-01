Пред нами локални виберанки

На локалних виберанкох за одборнїкох городских и општинских скупштинох, котри ше отримую уж на нєдзелю, 2. юния, участвую 74 єдинки локалней самуправи у Републики Сербиї, як и город Беоґрад и ище 14 городи, медзи котрима Нови Сад и Ниш. На виберанкох участвує владаюца странка и велька часц странкох з опозициї. По уж стаємней пракси на першим месце у векшини городох ше находзи лїстина Сербскей напредней странки и їх партнерох, а потим шлїдза други странки и коалициї.

Локални виберанки подзелєли коалицию Сербия процив насилства кед Странка шлєбоди и правди, Сербия Центер, рух Вєдно и коалиция Нада одлучели о нєвиходзеню на беоґрадски виберанки з обгрунтованьом же ше случи реприза нєреґуларносцох зоз прешлорочних виберанкох. Гевти други странки опозициї формовали нову коалицию под назву Виберам борбу. З оглядом на тото же о виходзеню або нє виходзеню, як и о тим з ким буду исц на виберанки, одлучовали локални странково одбори, коалициї опозицийних странкох ше розликую од места до места.

Мешацами тирвало догварянє коло термина и о яких виберанкох слово, а кед ше власц и опозиция якош догварели, ушлїдзела нїґда кратша и нєвидлївша кампаня, та ридко хто ма упечаток же гласаче за даскельо днї буду мотивовани висц на виберанкии и буду знац за кого гласац.

Першираз после скоро двох деценийох маме локални виберанки хтори роздвоєни од парламентарних або предсидательских и то после нєполних шейсцох мешацох як закончени предходни, а означи их и селективни бойкот дзепоєдних опозицийних странкох, розиходзенє старих и творенє нових коалицийох, даяки нови виберaнково правила, як и нїґда вецей анонимни и фантомски лїстини. Кед бисце наисце сцели даякому просековому гласачови пояшнїц хтора часц опозициї виходзи на виберанки, а хтора часц бойкотує, хто бойкотує лєм у Беоґрадзе, а виходзи у других варошох и општинох ‒ то би була скоро нєможлїва мисия.

Проблеми настали и як пошлїдок лєм цо прилапених дополнєньох Закона о виберанковим списку, та лїстини були одбити, бо кандидати место пребуваня пременєли лєм пред даскельома тижнями. А законске дополнєнє, хторе вимагала опозиция, глаши же на новей адреси нє годни гласац тоти котри место биваня пременєли у остатнїх єденац мешацох. Требало знац же тото нове правило важи и за кандидатох за одборнїкох и то єден зоз парадоксох тих виберанкох.

А, збунєти годни буц гласаче и кед достаню гласацки лїсток на котрим буду вецей як 10 можлїви опциї хтори ше кандидовали и боря за власц. У тей скраценей кампанї чежко же гласаче буду знац яки локални програми и котри локални проблеми претенденти за власц кладу до першого плану.

Локални виберанки шлїдза кажди штири роки, цо нє кратки период, та треба добре роздумац же за кого гласац, бо штири роки, тих котрих вибереме, буду у нашо мено одлучовац о локалних проблемох. А висц на виберанки то наша гражданска и демократска обовязка и длужносц.

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