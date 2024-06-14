Пред НВУ „Руске слово” вецей рочнїци

Пред НВУ „Руске слово” два вельки ювилеї – 100-рочнїца од виходу першого числа „Руских новинох” и 80-рочнїца Новинско-видавательней установи „Руске слово”. „Руски новини” почали виходзиц 4. децембра 1924. року и новини „Руске слово” фактично їх нашлїднїк. НВУ „Руске слово”, як установа, основана после социялистичней револуциї 1945. року и теди здобути права, яки у Републики Сербиї маме аж по нєшка.

Рочнїци треба же би були причина за пригодносц и преславу, алє и момент кед треба роздумац як далєй робиц? Кажда рочнїца би требала дацо за собу охабиц, конкретни резултати по котрих будземе паметац тот ювилей.

Резултати прешлей, 75-рочнїци НВУ „Руске слово” 2020. року нє могла зацинїц анї пандемия корони. Прилагодзели зме ше и максимално вихасновали изолацию и онлайн комуникацию. Основали зме Документацийни центер „Руского слова”, як седму дїялносц нашей установи, а то архива нє лєм за занятих, алє и за виглєдовачох, студентох, интелектуалцох и шицких заинтересованих за виглєдованє наших виданьох.

Документацийни центер НВУ „Руске слово” составени зоз двох корпусох, єдна архивна збирка у Новим Садзе, а друга у Руским Керестуре. Основна збирка у Новим Садзе и вона ма пейц секциї: 1) Архива шицких друкованих виданьох НВУ „Руске слово” од 1945. року, 2) Библиотека Видавательней дїялносци НВУ „Руске слово”, 3) Архива фотоґрафийох „Руского слова”, 4) Диґитална архива шицких виданьох и пририхтованьох до друку и 4) Збирка наградох НВУ „Руске слово”. У Дописовательстве у Руским Керестуре лєм збирка рочнїкох и часописох.

Друге цо зме за 75-рочнїцу створели то основу за Видавательство кнїжкох, з акцентом на кнїжкох за дзеци. Змисти за дзеци постали приоритет фирми, а основана едиция сликовнїци за наймладши дзеци од 1 по 5 роки под назву „Заградка”, як резултат директорскей инициятиви и координациї медзи дзецинским часописом „Заградка” и Видавательну дїялносцу. Кнїжки за дзеци уж пияти рок маю огромну популарносц, а велї тиражи були швидко розпредати.

Коло кнїжкох и сликовнїцох за дзеци, часопис „Заградка” реализує додатки и видео змисти. Насампредз, слово о анимацийох сликовнїцох, котри поставаю такволани „рисовании филми” и писньочкох за дзеци. По 2024. рок обявени 20 рисовани филми и писнї на каналу ют’юб „Ruske slovo za dzeci”.

Видавательство кнїжкох од гевтого ювилею преквитло, видате вецей як 70 кнїжки медзи котрима и капитална „Мацерова руска кухарка”, по руски и преклад по сербски. Видата и моноґрафия „НВУ ‘Руске слово’ 1945-2020”, котрей автор концепциї и редактор Дюра Латяк. Зоз Заводом за културу войводянских Руснацох орґанизована Пията руска наукова конференция за студентох, младих науковцох и фаховцох, котру провадзи публикация статйох. Часопис МАК лєм кус познєйше oзначел свою 50-рочнїцу и редакция зняла фантастични документарни филм о тим ювилею.

Треце – зоз еснафскима медийнима здруженями и новинарскима фаховцами, НВУ „Руске слово” вєдно зоз Владу Републики Сербиї участвовало у писаню Стратеґиї розвою системи явного информованя у Републики Сербиї за период 2020–2025. Тота стратеґия преросла до нового закону о Явним информованю и медийох, котри прешлого октобра усвоєла Народна скупштина Републики Сербиї. Вєдно зоз ОЕБС-ом и Нєзависним дружтвом новинарох Войводини, НВУ „Руске слово” и Национални совит рускей националней меншини створели Интерни етични медийни кодекс, як медийну реґулацию. Шицки тоти часто людзом звонка медийох нєнайяснєйши механїзми и процедури доприноша злєпшаню шлєбоди слова и демократским капацитетом НВУ „Руске слово”, Националному совиту рускей националней меншини, алє и Републики Сербиї на драги членства до Европскей униї. Наша установа першираз участвовала у писаню законох.

Наиходзаци рочнїци у 2024. и 2025. року тиж би требали охабиц даяки тирваци, материялни, або институцийни шлїд. За 100-рочнїцу руского друкованого новинарства планована преслава у другей половки 2024. року зоз публикацию, котру буду орґанизовац Новинарска асоцияция Руснацох (НАР) и НВУ „Руске слово”.

Того року ше здогаднєме и на важну 60-рочїнцу „Литературного слова”, як подлїстка новинох „Руске слово”.

Осемдзешата рочнїца Новинско-видавательней установи „Руске слово” у тей хвильки у планох, а ключни слова у 2025. буду за старших – „ґаздованє и мости”, за младих – „наука и отверанє”, за дзеци – „безконєчна сказка”, як ювилейне число „8”.