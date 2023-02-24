Пред роком почала русийска аґресия на Україну

НОВИ САД – Пред роком, 24. фебруара, у вчасних ранших годзинох Русийска Федерация воєно нападла на Україну. Предсидатель Русиї Владимир Путин мал план за даскельо днї завжац главни город Києв, алє ше му то нє удало, з оглядом же Українски оружийни моци и цивилна одбрана дали моцни одпор.

Русийска армия вец прешла до знїщовня українских варошох и поетапного забераня територийох, резултат чого були огромни людски жертви. У перших мешацох аґресиї, Европска уния прияла осем милиони українских вибеженцох, а знука держави було ище седем милиони дочасово розселєних.

Заход осудзел русийску аґресию и помогнул України наоружац ше, а резултат бул три пораженя русийского войска – при Києве, Харкове и у Херсону. Українски оружийни моци тераз рихтаю ошлєбодзованє шицких своїх територийох.

Руководство Републики Сербиї цали час потримує териториялну цалосц України, гоч ше нє приключує санкцийом котри Русиї уведла ЕУ. Беоґрад у медзинародних институцийох потримал ключни резолуциї з котрима ше осудзує войну у України, а предсидатель Александер Вучич виявел же Сербия нїґда нє припозна референдуми з котрима Русия припоєла штири українски обласци.

Под час аґресиї на Україну, сербски медиї, а окреме дзепоєдни телевизиї з националну фреквенцию и таблоиди, водзели прорусийску пропаґанду.

На початку аґресиї, Национални совит Руснацох послал писмо потримовки українскому народу прейґ Амбасади України у Беоґрадзе, у котрим виражене же ше зоз вельким больом провадзи траґедия хтора ше случує у України.

„Жадаме Вам виражиц глїбоке сочувство за дзеци, жени, мацери, воякох цо страдали. Потримуєме шицких гражданох України у борби за шлєбоду своєй держави и вериме же ше тота чежка ситуация пошвидко розриши на хасен загрожених народох. У тих смутних часох, порихтани зме помогнуц вибеженцом и орґанизовац акциї коло обезпечованя потребней помоци”, пише у реаґованю.

Члени Союзу Руснацох Українцох Сербиї цали рок активно потримовали явни акциї процив русийскей аґресиї и були потримовка України и єй одбрани од аґресора. Акциї ше отрмовало найчастейше при памятнїку Тарасови Шевченкови у Новим Садзе, або у центру вароша. Дзепоєдним членом Союзу Руснацох Українцох Сербиї було грожене пре анґажованє коло вибеженцох и збераня помоци за Україну, як и пре вияви и становиска у медийох.

Шветова рада Русинох тиж на початку аґресиї дала сообщенє у котрим висловела солидарносц з Україну, гоч по їх думаню тота держава нє признала Руснацох як окремни народ.

„Постали зме шведки воєного нападу на Україну з боку Русийскей Федерациї, з котру ше нїхто у цивилизованим швеце нє може зложиц. Солидаруєме ше з нашима людзми, як и з другима народами, котри жию у України”, пише у сообщеню Шветовей ради Русинох.