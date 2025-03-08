Дати предклад за розподзельованє средствох по конкурсу Министерства култури

РУСКИ КЕРЕСТУР – Пияток, 7. марца, Одбор за културу отримал 11. схадзку прейґ Зум платформи на котрей розправяне о препоруки лїстини Конкурсу за финансованє и софинансованє проєктох з обласци културних дїялносцох националних меншинох у Републики Сербиї у 2025. року котри розписало Министерство култури.

По приоритетох, Одбор дал шлїдуюци предклад, на перше место положени Фестивал рускей култури Червена ружа Дома култури Руски Керестур, потим НВУ „Руске слово” зоз проєктом Алманах Руски календар 2026, треци Драмски мемориял Петра Ризнича Дядї Дома култури Руски Керестур, штварте место дате НВУ „Руске слово” Часопису за науку, литературу, културу и уметносц „Шветлосц”.

На пияте место предложени проєкт Рускей матки и проф др Михайло Фейса под назву Синхрония и дияхрония руского язика, потим шлїдзи Руске дружтво Сримска Митровица и проєкт Ювилєйни 20, та седми Руски културни центер Нови Сад зоз 24. Дзецински фестивал Веселинка, осми Дом култури Руски Керетур зоз Културну манифестацию Костельникова єшень, а на остатнїм месце Руски народни театер Петро Ризнич Дядя за чосцованє Театру по наших местох у Републики Сербиї.

Як предискутоване на схадзки, прешлого року на истим конкурсу були приявени 12 проєкти, а лєм за 5 обезпечени финансованє и же нє бул випочитовани предклад Одбору за културу. Дискутоване и о тим же исти кункурс облапя установи и здруженя гражданох, а же тоти два катеґориї буду роздзелєни док ше буду виберац проєкти, яка пракса була и потераз.

Под точку рижне, бешедоване о схадзки на котру буду поволани орґанизаторе манифестацийох зоз Календару репрезентативних манифестацийох же би предискутовали о Конкурсу Одбора, о предиспозицийох конкурсу, и о способе як би требало орґанизовац и оправдац средства же би ше манифестациї дзвигло на висши уровень.