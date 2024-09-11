Предклад за розришенє предсидателя СО Кула нє достал векшину

КУЛА – На седемнастей схадзки Скупштини општини Кула, хтора отримана вчера, 10. септембра дискутовало ше по 17 точкох Дньового шора, а перша з нїх була Предклад за розришенє предсидателя Скупштини општини Кула хтора на концу нє достала потребну векшину гласох.

Бешедуюци о тим Предкладу, одборнїки опозициї хтори го и поднєсли, визначели даскельо зауваги, медзи иншим и на константне потупйованє Дїловнїка з боку предсидателя локалного парламенту. После дискусиї, одборнїки з владаюцей векшини твердзели же Предклад без фактох и же є правно нє обгрунтовани.

По тей точки дньового шору, Велибор Милоїчич демантовал и други твердзеня опозициї, тиж з арґументом же су без фактох, та после дискусиї присутни одборнїки прешли на вияшньованє о розришеню зоз тайним гласаньом. Зоз читаньом виберацких лїстинох утвердзене же за розришованє гласали 12 одборнїки, та Предклад нє достал потребну векшину.

Друга точка дньового шору, Звит о окончованю Одлуки о буджету општини Кула за период од 1. януара по 30. юний тиж бул предмет обсяжней дискусиї. Точку обгрунтовал руководитель Оддзелєня за финансиї и привреду Зоран Виґнєвич, а одборнїки опозициї потим давали свойо зауваги о спомнутим документу, хтори на концу усвоєни з векшину гласох.

Одборнїки Скупшитни општини Кула обєдинєно розправяли и окреме одлучовали о точкох три и штири – Предклад Одлуки о виробку вименкох и дополнєньох Плану подробней реґулациї центру Кули и Предклад Одлуки о преношеню правох явней власносци Републики Сербиї до явней власносци општини Кула на нєрухомосци без надополнєня, а потим розпатрени и прилапени и шлїдуюци тринац точки о хторих подробнєйше пишу општински медиї.