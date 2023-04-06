Предложене розподзельованє средствох з покраїнских секретариятох и городу Нового Саду

РУСКИ КЕРЕСТУР – На заєднїцкей схадзки Одбору за културу и Вивершного одбору Националного совиту Руснацох хтора вчера вечар отримана прейґ Зум платформи прилапени предкладаня як розподзелїц средства за софинансованє проєктох хтори з рускей заяднїци сцигли на конкурси Покраїнского секретарияту за културу и Покраїнского секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци.

Обидва одбори дали и предкладанє за розподзельованє средствох з буджету Городу Нового Саду по Явним конкурсу Городу Нового Саду за финансованє и софинансованє проєктох у култури у 2023. року. Вивершни одбор тиж потримал предкладанє Одбору за информованє тє. їх предкладанє за софинансованє проєктох з обласци информованя тиж по конкурсу Городу Нового Саду.

Схадзку водзели предсидателька Одбору за културу Мелания Мали и предсидатель ВО Желько Ковач, а присутни були шесцеро члени першого и штверо другого одбору. Розподзельованє средствох на конкурсох Покраїнских секретариятох предложела предсидателька Малийова, а после дискусиї вишло и друге предкладанє, алє на концу прилапене предкладанє Малийовей. Тиж єй предкладанє потим прилапел и ВО.

Прилапени предкладаня на софинансованє проєктох з покраїнских секретариятох буду прешлїдзени на конєчне одлучованє конкурсних комисийох дотичних секретариятох.