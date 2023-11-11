Предлужел по оцових крочайох

Владимир Сабадош, родом зоз Нового Саду, прейґ двацец роки жиє у Анґлиї, а остатнї дзешец роки вельо напредовал на своєй позициї технїчного менаджера за контакти зоз купцами (анґл. senior technical account manager). Владимир зоз свою елоквентосцу, луцидносцу и оштроумносцу розбива устаємнєни стереотипи же информатичаре цихи, интровертни людзе, хтори нє любя бешедовац, а зоз нашима читателями подзелєл свою розвойну драгу школованя, кариєрне искуство, як и интересантни податки з обласци информатики.

Владимир народзени у Новим Садзе дзе жил по свой 15. рок, точнєйше по 2001. рок, кед зоз свою фамелию, мацеру Павлину, оцом Янком и младшу шестру Софию, занавше напущел Сербию. Одлуку пойсц до иножемства принєсол його оцец Янко, хтори, нажаль, вецей нє медзи нами, а хтори у тот час бул медзи першима ґенерациями програмерох з Руского Керестура. Сабадошових драга одведла до Анґлиї, до покраїни Сари (анґл Surrey), городу Вокинґ (анґл. Woking), югозаходно од Лондону.

ЛЮБОВ ҐУ КОМПЮТЕРОМ ОДМАЛЮЧКА

Образовна система у Британиї, приповеда Владимир, дакус иншака. Дзеци до основней школи починаю уж од 5 рокох и там су по 10 роки, потим шлїдзи „secondary schoolˮ од 10 по 15 рокох, потим коледж хтори тирва два роки, а после хторого ше на основи вибраних предметох и достатого сертификату далєй уписує на универзитет. Владимир ше такой почина интересовац за информатику, и предлужує по оцових крочайох.

– Кед сом пришол до Анґлиї, уписал сом ше на коледж хтори тирвал два роки, а од предметох сом вибрал информатику, математику и бизнис. Понеже сом пред одходом у Сербиї одробел примаци за упис до штреднєй школи, у Анґлиї сом нє мушел робиц нїяки тести же би ме прияли на коледж. Потим сом ше уписал на Универзитет у Сарию (анґл. University of Surrey), хтори релативно блїзко при месце Вокинґ дзе зме жили. Теди цена школарини за домашнїх студентох було коло 1.200 фунти рочнє, цо була наисце нїзка цена. Медзитим, я теди як странски студент, кед бим ше уписал на студиї, школарину бим мушел плациц коло 10.000 фунти рочнє. Понеже сом себе таке драге школованє нє могол обезпечиц, одлучел сом направиц павзу, та сом єден рок робел у єдним кофи-шопу. Но, можем повесц же сом мал барз вельо щесца, понеже точно як сом закончел студиї, цени и за домашнїх студентох скочели на 10.000 фунти рочнє – приповеда Владимир о своїм школованю.

МЕДЗИ ПЕРШИМА РОБЕЛ НА БЕЗКОНТАКТНИХ СПОСОБОХ ПЛАЦЕНЯ

У рамикох Универзитетского курсу наш собешеднїк достал можлївосц єден рок робиц за компанию хтора робела зоз диґиталним пенєжом и диґиталним идентитетом. Владимир бул теди медзи першима у Британиї хтори достали нагоду тестирац безконтактни способи плацаня, а компания у хторей бул на „праксиˮ була анґажована з боку британскей влади же би поробела тестиранє и сертификацию кредитних карточкох компанийох и читачох тих карточкох. Там, гвари, мал добру нагоду видзиц як вельки компаниї функционую. Накадзи закончел универзитет, почал ше приявйовац за роботи, алє шицко ишло чежше пре економску кризу 2008. року хтора теди тирвала.

– Теди сом прилапел першу роботу цо ше ми понукла. Робел сом технїчну потримовку за єдну компанию и там сом бул три роки. Аж 2014. сом ше преруцел до компаниї у хторей сом и тераз, медзитим теди сом бул на позициї технїчней потримовки, а у медзичаше сом досц напредовал, та сом тераз у цалком другей обласци, понеже робим консултациї за клиєнтох – толкує Владимир и предлужує подробнєйше.

– Робим на позициї дзе ше стално зявює нова технолоґия, нови идеї, нови способи робеня, представяме нашо пренаходки клиєнтом, даваме им совити на основу того цо знаме о їх индустриї и технолоґиї. Провадзиме справованє потрошачох, интереси людзох и на основу того можеме препоручовац даяки одредзени ствари. Поведзме, єден од наших клиєнтох и „Philip Morris Internationalˮ, познати по тим же предаваю продукти зоз никотину. Їх хвилькове интересованє зберац думанє тарґовища о електронских циґарох. На тим найвецей хвильково робиме, цо нє лєгко, зато же я мушим роздумовац, медзи иншим, и о законох и реґулацийох у розличних реґионох у хторих ше вони находза. Цо значи же дацо цо законски дошлєбодзене у Бразилу нє дошлєбодзене у Америки або Британиї. Зберанє рецензийох и думаньох о їх продуктох, з боку їх хасновантельох, за нїх озбильни маркетинґски материял. Окрем того, збераю и информациї кеди людзе дацо купую и подобне, и на основу тих трансакцийох можу направиц слику о трошительних звикнуцох и так можу лєпше оптимизовац свойо продукти. У сущносци, зоз каждого сайту хтори нащивюєме компаниї чуваю информациї, збераю податки и так ше прави профил о каждому поєдинцови. То шицко идзе барз до детальох – констатує вон.

Як гвари, у тей компаниї чувстувує ше комотно, понеже за штири роки мал три розлични позициї на хторих швидко напредовал, а його компания розпатра же би постал и тим-лидер за европски контитент.

– Часто доставам нови нагоди, можлївосци, та сом и зоз плацу и зоз тимом з хторим робим барз задовольни. Мам нагоду вельо научиц о индустрийох, а тиж и вшадзи путовац – приповеда Владимир, хтори праве прейґ тих путованю упознал и свою терашню супругу Соломиу, з України, хтора тиж роби за исту компанию.

СВАДЗБА У НОВИМ САДЗЕ

Скромну свадзебну церемонию Владимир и Соломиа направели перше у Анґлиї, у маю, за їх найблїзших приятельох и фамелию отамадз, а потим одлучели праве свадзебне вешелє за шицких направиц у Сербиї, у Новим Садзе. Свадзба була концом авґуста, у прекрасним амбиєнту єдного од новосадских ресторанох, а на чесц богатству розличносци, шоровали ше рижни народни руски, сербски, українски та и анґлийски шпиванки… за кажди смак.