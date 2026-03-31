Предлужена неґативна серия резултатох

КОЦУР – Фодбалски клуб Искра внєдзелю, 29. марца одбавел у Коцуре процив екипи Радничкого 1918 штварте коло у другей полусезони ВФЛ Сивер и поражени є и на тим стретнуцу, а резултат бул 0:1.

За екипу Искри бавели: Филип Хромиш, Лука Вулич, Ненад Петкович, Зоран Сердар, Мирослав Живойнов, Марко Неделькович, Дамян Ґубаш, Душан Бокан, Милорад Ваяґич, Боривой Цветкович и Дарко Салонтаї.

До бависка вошли Павле Човс, Давид Гарди, Саво Прелевич и Оґнєн Салонтаи, а на лавочки ище були Вид Неделькович и Бошко Релїч.

У идуцим, 19. колу, екипа Искри будзе бавиц на соботу, 4. априла у Кули процив екипи ФК Гайдук 1912. Стретнуце почнє на 16 годзин.