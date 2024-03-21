Предлужени роботи на будованю Духовного центра Емаус

РУСКИ КЕРЕСТУР – Предлужени роботи на Марийовим доме – Духовним центру Емаус и до конца мешаца би требал буц вибудовани перши поверх, по плочу.

Роботи котри през жиму мировали, такой з яри предлужени. По словох керестурского пароха о. Владислава Варґу средства, котри назберани зоз добродзечних прилогох вирних и донацийох, уплацени же би ше могло предлужиц з роботу на мурованю ношацих слупох и мурох.

Тутор Водици Янко Няради потвердзел же за тераз виляти слупи, армиране шицко потребне, а ище ше вилєє два слупи котри ноша вельку греду у наукашньосци будинку и кед нє будзе дижджу буду вимуровани мури будинку. Потим будзе требац виляц плочу и ґарадичи.

За шицко тото уплацени средства у вредносци од 4.105.000 динари. Няради визначел же кельо єст пенєжи тельо будзе поробене.

Сами керестурци нє годни винєсц цали тот проєкт и за тото им потребна помоц цалєй заєднїци, средства з конкурсох и рижних проєктох, як и помоц донаторох.