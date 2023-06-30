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Предлужени роботи на новим Парохиялним будинку

автор Вл. Дїтко
автор Вл. Дїтко 38 Опатрене

БЕРКАСОВО – Вчера почали роботи на малтерованю нового Парохиялного будинка у Беркасове.

По словох пароха о.Владимира Еделинския Миколки, у тим року тиж полoжени и вонкашнї тишлєрай як и цалосна водоводна и електроинсталация.

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