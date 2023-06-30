Предлужени роботи на новим Парохиялним будинку

БЕРКАСОВО – Вчера почали роботи на малтерованю нового Парохиялного будинка у Беркасове.
По словох пароха о.Владимира Еделинския Миколки, у тим року тиж полoжени и вонкашнї тишлєрай як и цалосна водоводна и електроинсталация.
НОВИНСКО-ВИДАВАТЕЛЬНА УСТАНОВА РУСКЕ СЛОВО
NOVINSKO-IZDAVAČKA USTANOVA RUSKE SLOVO
NEWSPAPER PUBLISHING INSTITUTION RUSKE SLOVO
БЕРКАСОВО – Вчера почали роботи на малтерованю нового Парохиялного будинка у Беркасове.
По словох пароха о.Владимира Еделинския Миколки, у тим року тиж полoжени и вонкашнї тишлєрай як и цалосна водоводна и електроинсталация.