Предлужени роботи на новим Парохиялним будинку

БЕРКАСОВО – Вчера почали роботи на малтерованю нового Парохиялного будинка у Беркасове.

По словох пароха о.Владимира Еделинския Миколки, у тим року тиж полoжени и вонкашнї тишлєрай як и цалосна водоводна и електроинсталация.