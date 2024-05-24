Предлужени роботи на оправяню Велькей сали

ДЮРДЬОВ – Почало ше зоз комплетну реконструкцию Велькей сали у Дюрдьове.

Здогаднїме, прешлого року обновене закрице на сали, а тераз предлужене зоз нукашнїма роботами. Конєц роботох ше обчекує до конца того року.

Тот проєкт финансує Општина Жабель.