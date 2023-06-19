Предлужує ше зоз реализацию проєкту Учим ше+Знам=Вредзим

НОВИ САД – Здруженє за промоцию дружтвеней одвичательносци и того року, дзевяти раз предлужує зоз реализацию проєкту Учим ше+Знам=Вредзим чиї циль промоция найлєпших школярох основних и стреднїх школох на билбордох и през медийну кампаню, гвари ше у сообщеню Здруженя.

Поволанка послата шицким основним и стреднїм школом на териториї Городу Нового Саду и општином Беочин, Сримски Карловци, Србобран, Жабель, Бачки Петровец и Темерин хтори треба же би предложели своїх найлєпших школярох, односно тих цо освоєли єдного з перших трох местох на републичних и медзинародних змаганьох и школярох ґенерациї.

През лєто, на основи приявох, будзе орґанизоване фотоґрафованє школярох за билборди на хторих буду представени на єшень.

У Здруженю гваря же им намира представиц шицких школярох хтори буду кандидовани, а кед им ше нє уда обезпечиц потребне число билбордох, найлєпших школярох, хтори маю домашнї и медзинародни награди, будзе виберац фахови жири у чиїм составе буду фаховци зоз обласци просвити и образованя и дружтвени активисти.

Шицки приявени школяре ґенерациї буду представени на билбордох. У Новим Саду школяре ґенерациї треба же би послали свойо матурски фотоґрафиї на адресу електронскей пошти Здруженя: odgovorno021@gmail.com.

Проєкт Учим ше+Знам=Вредзим ше реализує од 2015. року, а у Новим Садзе и шейсц околних општинох на билбордох до тераз представени вецей як 900 школяре хтори посцигли успих на домашнєй и медзинародней сцени у науки и уметносци.