Предносци и проблеми при уводзеню еАґрару

БЕОҐРАД – На схадзки Одбора за польопривреду, лєсарство и водопривреду Скупштини Сербиї, указане на предносци еАґрару, алє и на проблеми зоз котрима ше польопривреднїки у Сербиї стретаю при приявйованю на тоту информацийну систему.

На схадзки гварене же ше до тераз за електронски идентитет (еИД) приявели вецей як 240.000 тисячи польопривреднїки, 12.800 ажурирали податки, а же 65.000 тисячи приступели систему и же ше може повесц же польопривреднїки озбильно похопели важносц проєкта и рушели до тей процедури.

На спомнутей схадзки гварене и же уводзенє еАґрару и модернизация у ґлобалу добра, алє же и часовни рок за уписованє до реґистру крадки, як и же на тей роботи анґажоване мале число людзох котри помагаю польопривреднїком. Часови термин уписованя до реґистру у медзичаше ришени, дати нєогранїчени час, алє вшелїяк же треба шицко покончиц у цо кратшим периодзе.

Тиж визначене же вельке число польопривреднїкох у Сербиї ма лєм осем класи основней школи и же тоти людзе практично електронски нєписмени, же нє розумя найлєпше як функционую компютери, мобилни телефони и електронски прияви, же велї нє маю особни карточки зоз чипом.

Польопривреднїки котри нє маю мобилни телефони, можу у МУП-у виняц квалификовани електронски сертификат (КЕС), котри у електронским розменьованю податкох заменює подпис особи.

У Руским Керестуре термин за реґистрацию еАґрару мож поробиц штвартками од 9 по 15 годзин, у просторийох Месней заєднїци, у Кули реґистрация ше роби каждого дня од 8 до 15 годзин, у Општини, кондзелария 304, док ше у Липару реґистрация еАґрару може поробиц у просторийох Месней заєднїци од 9 до 15 годзин. Кед слово о других населєних местох у Општини, явносц будзе благочасово обвисцена о терминох.