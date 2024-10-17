Предсидатель Югас зоз членами Дзецинского совиту

НОВИ САД – Стреду, 16. октобра члени Дзецинского совиту Покраїнского защитнїка гражданох – омбудсмана нащивели Скупштину АП Войводини и бешедовали зоз предсидательом Скупштини АП Войводини Балинтом Югасом.

Предсидатель Югас вєдно зоз покраїнску защтитнїцу гражданох омбудсманку доц. др Драґану Чорич и заменїцу покраїнского омбудсмана за защиту права дзецка Йоланд Корором, зоз дзецми бешедовал о важносци їх участвованя у процесу приношеня одлукох хтори у вязи зоз защиту правох дзецох, о образованю, о здравстеней защити и о других важних обласцох.

Медзи 15 членами и членїцами Дзецинского совиту, вщера у нащиви Скупштини АП Войводини були и Михайло Ковач и Максим Катона.

Предсидатель Скупштини АП Войводини членох Дзецинского совиту привитал зоз инспиративнима словами и по словох Михайла Ковача опитал ше им же прецо ше одлучели буц члени дзецинского совиту. Зоз присутнима свою причину подзелєл Михайло Ковач и гварел же його причина пре хтору ше приявел до того цела то повязаносц шицких важних актерох у приношеню одлукох – и власци и младих и дзецох. Окрем того Ковач гвари же визначел же тото цело битне, бо пременки за младих треба правиц зоз младима, прето же лєм кед ше то роби вєдно може дац жадани ефекти.

После краткей алє упечатлївей розгварки зоз предсидатељом Югасом члени Дзецинского совиту обишли будинок Скупштини АП Войводини и упознали ше зоз єй историю и важносцу, а наздаваю ше же и у будучносци буду мац вецей таки случовања. Тота нащива була остатня активносц у рамикох тродньовей едукациї членох Дзецинского совиту, хтора отримана у Новим Садзе, од 14. до 16. октобра.