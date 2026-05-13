Предсидатель Националного совиту бул на схадзки у Амбасади Словацкей републики

БЕОҐРАД – Пондзелок, 11. мая, предсидатель Националного совиту рускей националней меншини Стеван Самочета и предсидатель Одбору за службене хаснованє язика и писма проф. др Михайло Фейса були на схадзки у Амбасади Словацкей Републики дзе их приял амбасадор Михал Павук. На схадзки участвовали и перша секретарка Амбасади Катарина Консвалдова и Рускиня зоз Прешова Славка Ондрушова котра тиж занята у Амбасади.

Як визначел Самочета, понеже амбасадор Павук на длужносц амбасадора у Сербиї ступел у фебруару 2024. року, Самочета и Фейса го упознали зоз даскелїма историйнима фактами хтори представяю заєднїцки менователь Руснацох и Словацох у Войводини/Сербиї.

Главна тема була порада коло розписаней Поволанки за предклади за мали ґранти Словацкей амбасади на хтору ше НСРНМ сце одволац з намиру же би озбильно розпочал процес диґитализованя образовней вертикали на руским язику и запровадзел концепт интеркултуралносци на шицких уровньох образованя на цо ше Република Сербия обовязовала зоз отвераньом Поглавя 26, у предприступним процесу до ЕУ, хторе ше одноши на образованє, културу, спорт и младеж.

Догварене же би найлєпше було кед би ше на тим актуалним конкурсу як и на подобних конкурсох приявйовало вєдно зоз представителями словацкей националней меншини у Сербиї, на чим ше будзе робиц у наступним периодзе.

На схадзки було бешеди и о розвиваню потерашнїх сотруднїцтвох на релацийох Руски Керестур – Попрад, Вербас – Свиднїк и Коцур – Кленова, а амбасадор Словацкей републики Павук понукнул и помоц коло отримованя схадзки медзи НСРНМ и амбасадором Европскей униї Г. Е. Андреасом фон Бекератом. Перши контакти зоз амбасадором ЕУ у Сербиї уж направени на означованю дня Европи 8. мая 2026. року у Беоґрадзе.

Предсидатель Самочета наявел и порядне посиланє поволанкох амбасадорови Павукови на репрезентативни манифестациї рускей националней меншини. Професор Фейса поволал представительох Словацкей амбасади же би присуствовали на 35-рочнїци Шветового конґресу Русинох/Руснацох/Лемкох, хторе ше отрима у Медзилаборцох у Словацкей од 12. по 14. юний.