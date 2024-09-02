Предсидатель Републики Французкей нащивел Републику Сербию

БЕОҐРАД/НОВИ САД – Предсидатель Републики Сербиї Александар Вучич бул домашнї предсидательови Републики Французкей Емануелови Макронови котри урядово нащивел Републику Сербию, а попри Беоґраду Макрон нащивел и Нови Сад.

По програми нащиви, по дочеку на беоґрадским аеродрому концом прешлого тижня и шветочней церемониї опрез Палати Сербия, отримана планована схадзка Вучича и Макрона. Предсидателє двох державох бешедовали о важних политичних питаньох и стратеґийних напрямох за унапредзованє сотруднїцтва двох державох. У присустве двох предсидательох подписани билатерални документи.

Други дзень нащиви Сербиї, пияток, 30. авґуста французки предсидатель Емануел Макрон бул у Новим Садзе, дзе зоз предсидательом Сербиї Александром Вучичом обишол нову постановку у Ґалериї Матици Сербскей и бешедовал на Форуму о младих и штучней интелеґенциї у компаниї Инґрид Шнайдер електрик.

Предсидатель Французкей Емануел Макрон у Ґалериї матици Сербскей у провадзеню предсидателя Сербиї Александра Вучича обишол нову часц стаємней постановки у котрей виложена национална уметносц Сербиї од 18. по 20. вик. Нащива Макрона Матици сербскей предлуженє розвою виковного французко-сербского културного сотруднїцтва.

Форум о штучней интелеґенциї „Иновирайме вєдно до ЕУ” отворени у присустве предсидателя Сербиї и Французкей Александра Вучича и Емануела Макрона. Предсидатель Вучич гварел же шицко засноване на иновацийох на науки и же будзе уложене вецей пенєжу у будучносци. Предсидатель Французкей Емануел Макрон виявел на Форуму о штучней интелеґенциї же Сербия ма важну улогу у Шветовим партнерстве у тей обласци. Вон гварел же му вельке задовольство же може о тим бешедовац зоз предсидательом Вучичом, зоз поднїмателями, виглєдовачами и студентами. Макрон визначел же два жеми маю вельки потенциял у младих и же би любел кед би вецей млади зоз Сербиї пришли до Французкей.