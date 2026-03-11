Предсидатель Сербиї Александар Вучич нащивел општину Кула

КУЛА – Предсидатель Сербиї, пондзелок 9. марца, нащиву започал праве у Кули, дзе ше стретнул зоз активистами и симпатизерами, пренєсли локални медиї, а потим госцовал на Телевизиї Кула, а нащивел и Червинку як и Сивец, дзе у Спортскей гали отримани Вельки народни сход.

У бешеди гражданом Вучич поволал шицких же би вишли на локални виберанки 29. марца и же би гласали по своєй совисци. Як єдна зоз значнєйших инвестицийох визначена швидка драга „Ошмих Войводини”, хтора по його словох ма вельке значенє за Заходнобачки округ, а чия вибудов руша зоз моцним темпом. Наявел и же держава у наиходзацих шейсцох мешацох за Заходнобачки округ обезпечи два маґнетни резонанци, а обецал и же по 2032. рок будзе ришени проблем зоз випоручованьом води, а почнє ше зоз замену 14 километрох водоводних цивох зоз чим ше злєпша квалитет води у Кули, Червинки и Сивцу.