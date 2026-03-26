Предсидатель Сербиї нащивел Крущич

КРУЩИЧ – Предсидатель Сербиї, Александар Вучич, нащивел нєшка Крущич дзе бешедовал зоз жителями того валалу, а пред тим обишол и роботи на драги медзи Кулу и Липаром.

Предсидателя у Крущичу дочекали його симпатизере и активисти, за чий приход пририхтали штанди, а на сход ше орґанизовано ишло и зоз Руского Керестура.

На сходу, у директним контакту зоз жителями, Вучич бешедовал о локалних проблемох и наиходзацих проєктох, а з нагоди локалних виберанкох, хтори буду 29. марца.

Пред тим як пришол до Крущичу, Вучич обишол и роботи на драги Кула – Липар, дзе бешедовал о важносци инфраструктурних укладаньох за розвой тей општини.

Сход у Крущичу прешол мирно, без инцидентох, а драга медзи Керестуром и Крущичом за тот час була заварта.