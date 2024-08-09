Предсидатель Вучич нащивел гайзибанску станїцу у Вербас Нова

ВЕРБАС – Закончуюци роботи на вибудови гайзибанскей станїци Вербас Нова, котра часц инфраструктури швидкей гайзибанскей драги Беоґрад – Нови Сад – Суботица, стреду, 7. авґуста нащивел предсидатель Републики Сербиї Александар Вучич.

Нови будинок гайзибанскей станїци ма прижемє и єден поверх, вкупна поверхносц обєкта коло 517 квадратни метери.

Медзи иншим, предсидатель Вучич гварел и же гайзибанска драга уж готова, остали лєм дробнїци же би ше закончело як цо то пробна вожня, випитованя швидкосци, и обчекує ше же по 25. новембер гайзибанска драга будзе отворена. Станїца у Вербаше будзе централна станїца медзи Новим Садом и Суботицу, а гайзибани буду исц коло 200 километери на годзину. Окрем того, у рамикох вибудови Вербас достал и виядукт длуги 1.465 метери.

Предсидателя Вучича на новей гайзибанскей станїци дочекали предсидателька Покраїнскей влади Мая Ґойкович, министер будовательства, транспорту и инфраструктури Ґоран Весич, предсидатель Општини Вербас Милан Ґлушац, заменїк предсидателя Општини Вербас Йован Ковачевич, амбасадор НР Китай Ли Минґ, як и представнїки Инфраструктури желєзнїци Сербиї и китайскей компаниї котра окончує роботи.

У функциї останє и потерашня гайзибанска станїца Вербас, котра будзе служиц за транспорт гайзибанох на будуцей реконструованей и електрификованей реґионалней гайзибанскей драги Вербас – Зомбор.