Предсидателє Републики Сербиї и Републики Мадярскей нащивели Чуроґ и Жабель

ЧУРОҐ/ЖАБЕЛЬ – Предсидатель Републики Сербиї Александар Вучич и предсидатель Републики Мадярскей Тамаш Шуйок, як и предсидателька Покраїнскей влади Мая Ґойкович вчера, 28. октобра, нащивели општину Жабель, дзе их дочекал предсидатель општини Урош Раданович.

Вони перше нащивели Чуроґ, дзе положели венци на Памятнїк нєвиним мадярским жертвом и обишли Музей жертвох рациї. У Жаблю обишли обновену Церкву Шнїговей Мариї, значни вирски и културни памятнїк, дзе була отримана служба, як и Храм святого Миколая.