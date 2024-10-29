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Предсидателє Републики Сербиї и Републики Мадярскей нащивели Чуроґ и Жабель

автор Л. Вереш, фото: www.vojvodina.gov.rs
автор Л. Вереш, фото: www.vojvodina.gov.rs 19 Опатрене

ЧУРОҐ/ЖАБЕЛЬ – Предсидатель Републики Сербиї Александар Вучич и предсидатель Републики Мадярскей Тамаш Шуйок, як и предсидателька Покраїнскей влади Мая Ґойкович вчера, 28. октобра, нащивели општину Жабель, дзе их дочекал предсидатель општини Урош Раданович.

Вони перше нащивели Чуроґ, дзе положели венци на Памятнїк нєвиним мадярским жертвом и обишли Музей жертвох рациї. У Жаблю обишли обновену Церкву Шнїговей Мариї, значни вирски и културни памятнїк, дзе була отримана служба, як и Храм святого Миколая.

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