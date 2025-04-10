Предсидателька Ґойкович зоз др Фейсом о активносцох Рускей матки

НОВИ САД – У Покраїнскей влади предсидателька Мая Ґойкович вчера, 9. априла, стретла ше зоз предсидательом Рускей матки проф. др Михайлом Фейсом.

Ґойковичова и Фейса бешедовали о програмох и активносцох хтори реализує Руска матка, алє и о планох у наступним периодзе.

То ше одноши насампредз на 18. Шветови конґрес Руснацох, хтори будзе отримани од 12-15. юний у Румуниї, а др Фейса поволал предсидательку Покраїнскей влади же би на нїм участвовала.

На схадзки присуствовали и подпредсидатель Покраїнскей влади и покраїнски секретар за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци Роберт Отот, покраїнски секретар за високе образованє и наукововиглєдовацку дїялносц проф. др Бранко Маркоски, секретарка Рускей матки Лїляна Кирда и заменїк предсидателя Националного совиту Руснацох Стеван Самочета.