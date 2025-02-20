Рутенпрес

Предсидателька Покраїнскей влади нащивела Чуроґ

автор Л. Вереш, фото: www.vojvodina.gov.rs
автор Л. Вереш, фото: www.vojvodina.gov.rs 12 Опатрене

ЧУРОҐ – Предсидателька Покраїнскей влади Мая Ґойкович, вєдно зоз представнїками Општини Жабель, нащивела вчера 19. фебруара, роботи на реконструкциї, добудови и вибудов обєкта у комплексу Дома за душевно охорени особи и закончуюци роботи на обєкту Основней школи „Дюра Якшич” зоз фискултурну салу у Чуроґу.

Предсидателька визначела же тоти два проєкти вельки и значни инвестициї за општину Жабель.

У нащиви отримана и роботна схадзка зоз руководством Општини Жабель, на хторей було слова о планованим проєкту и инвестицийох у општини, а хтори буду реализовани у 2025. року.

У нащиви бул и покраїнски секретар за социялну политику, демоґрафию и ровноправносц полох Предраґ Вулетич.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

На пияток схaдзка УО Заводa за културу

Лїляна Кирда нова предсидателька Дружтва

Треца рочнїца войни у України

У новим „Руским слове”

У Добри вечар, Войводино