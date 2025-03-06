Предсидателька „Жатви” участвовала у CeSID виглєдованю

КОЦУР – Предсидателька Културно-уметнїцкого дружтва „Жатва” зоз Коцура Мелания Мали участвовала у виглєдованю котре орґанизовал Центер за шлєбодни вибори и демократию (CeSID) зоз Беоґраду.

У спомнутим вилєдованю Малийова участвовала и прешлого року, як предсидателька Одбору за културу Националного совиту рускей националней меншини, а того року участвовала як предсидателька Културно-уметнїцкого дружтва „Жатва”.

Тема виглєдованя була сотруднїцтво заводох зоз културно-уметнїцкима дружтвами, и єй задаток бул одвитовац на задати питаня.

У розгварки зоз представнїком Цесиду Владом Радуловичом, котра реализована прейґ Зум апликациї, Малийова одвитовала на питаня котри ше одношели на резултати Дружтва котре представя, интересованє околїска у котрим ше находзи за културу и културни подїї, улогу Заводу за културу войводянских Руснацох у промоциї активносцох и проєктох котри запровадзує, и друге.

По Меланийових словох, єй одвити углавним були шицки позитивни, а цо ше дотика даяких суґестийох, нє мала нїяки пригварки на роботу Заводу.