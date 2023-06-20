Предшколци мали приєм у Школи „Петро Кузмяк”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера, 49-еро предшколски дзеци зоз дзецинскей заградки „Цицибан” керестурского оддзелєня ПУ „Бамби” з Кули зоз своїма виховательками, мали шветочни приєм у ОШ „Петро Кузмяк” дзе од септембра буду ходзиц до першей класи.

У школским голу их привитала директорка Наталия Будински, а потим и педаґоґинї Мария Шанта и Наташа Мученски. З тей нагоди привитали их и їх будуци учительки Наталия Зазуляк и Мелания Рамач.

Їх школяре цо тераз закончели штварту класу, предшколцом виведли кратку програму, а вец и оводарци указали часточку того цо научели.

За дарунок од директорки кажди будуци першокласнїк достал бедж 270-роки образованя, а за шицких пририхтане почасценє.

Оводарци мали нагоду пообиходзиц найзначнєйши часци школи, од библиотеки, єдальнї, сучасних кабинетох и медлаб учалнї, през цо их поводзели педаґоґинї.

Будуци першокласнїки тих дньох тиж так шветочно з програму випровадзени зоз оддзелєня своєй дзецинскей заградки „Цицибан”. Тиж так достали Уверенє же закончели обовязну пририхтуюцу предшколску програму, хтора за упис до школи нєобходна.

Предшколски дзеци у „Цицибану” були подзелєни у трох ґрупох, у мишаней, цалей предшколскей и мишаней пополадньовей, а робели з нїма виховательки Даниєла Сопка, Блаженка Мецек, Оленка Русковски, Емилия Костич и Ясминка Чапко.