Представа „Авантури єдного робота” наградзена на Покраїнскей смотри

ТЕМЕРИН – Драмски студио АРТ Дома култури Руски Керестур, достал награду за найуспишнєйшу сценску бешеду у представи „Авантури єдного роботаˮ на 68. Смотри сценскей творчосци дзецох Войводини „Майски стретнуцаˮ.

На смотри за найлєпшу ґлуму наградзена и Кристина Гарвильчак, док похвали тиж за ґлуму достали Марко Еделински и Олеґ Катона.

У ансамблу ґлумя аж 19 дзеци возросту од 3. по 6. класу основней школи – Марко Еделински, Олеґ Катона, Андрей Надь, Даниєл Винаї, Надя Станкович, Надя Варґа, Елена Варґа, Кристина Гарвильчак, Заря Ковач, Сара Малацко, Михаела Малацко, Михаела Сендерак, Лина Папуґа, Ена Сабадош, Хана Пашо, Лара Рац, Стефани Рац, София Сопка, Деяна Тот и Йована Кушич.

Режию подписую Ребека Планчак и Мирослав Малацко, вон бул и майстор шветла и проєкциї, дизайн шветла бул Алексей Надь, майстор звука Неманя Вукосав, а сценски помоцнїк Андрей Пашо.

68. Смотра сценскей творчосци дзецох Войводини „Майски стретнуцаˮ отриманa од 12. по 14. май, а на фестивалу виведзени 14 представи у змагательней и ревиялней програми, а о найлєших витвореньох одлучовал тричлени жири – ґлумици Вера Хрчан Остоїч и Славица Вучетич, як и театролоґ Марко Сухаревски.

Орґанизатор Смотри – Союз уметнїцкей творчосци аматерох Войводини и Културни центер „Лукиян Мушицкиˮ Темерин.