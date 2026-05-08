Представа „Авантури єдного робота” виведзена и пред госцами

РУСКИ КЕРЕСТУР – Коло 80 дзеци зоз рижних наших местох, вчера, 7. мая пришли орґанизовано до Руского Керестура одпатриц репризу представи Авантури єдного робота, єдину дзецинску представу виведзену у рамикох тогорочного 58. Драмского меморияла Петра Ризнича Дядї, а потим нащивели и Школу Петро Кузмяк.

Патренє дзецинскей представи за школярох зоз других наших местох, орґанизовали члени Одбору за образованє Националного совиту Руснацох, а орґанизаторе су и нащиви. Видвоєни окремни термин виводзеня представи, понеже на премиєрним виводзеню нє було места и за домашнїх и за госцуюцих школярох.

З тей нагоди, дзеци пришли зоз – Дюрдьова, Нового Саду, Коцура, Вербасу, Кули, Бачкей Тополї, та Нового Орахова. Такой по приходу, одпатрели репризу дзецинскей представи Авантури єдного робота у виводзеню дзецинскей драмскей секциї Драмского студия АРТ, у режиї Мирослава Малацка и Ребеки Планчак, а потим обишли керестурску школу.

Госцох у школи привитала директорка Наталия Будински, а потим им педаґоґи Марина Дудаш и Наташа Колєсар представели нукашнї и вонкашнї амбиєнт школи, найсучаснєйши учальнї, фискултурну салу и терховню, бешедовали им о напрямох хтори понука керестурска штредня школа, о интернату, а после закуски, предлужели ше дружиц зоз своїма парняками.

Наймладши госци, задовольни зоз представу хтору одпатрели, виражели вельке жаданє упознац ше и зоз ґлумцами представи, цо им було окреме интересантне.