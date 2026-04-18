Представа „Кантата за Ленку и Лазу” отворела 58. Драмски мемориял (фото)

РУСКИ КЕРЕСТУР – Зоз виставу пошвецену театралним бабком и маском, а потим зоз виводзеньом музично-поетскей инсценациї Кантата за Ленку и Лазу у режиї Славка Ороса, вчера 17. априла, почал 58. Драмски мемориял Петра Ризнича Дядї у Руским Керестуре.

Виставу отворел директор Дома култури Владимир Надь, кратко о вистави и розвою бабкарского театру бешедовал литературни критичар хтори и аранжовал виставу Мирон Джуня, а потим ше нащивительом обрацел и директор Театру младих у Новим Садзе Серґей Тамаш, одкадз за тоту нагоду пожичени бабки.

Руски народни театер Петро Ризнич Дядя пред домашню публику по другираз виведол представу Кантата за Ленку и Лазу инспировану зоз траґедийну любовну приповедку медзи єдним од найзначнєйших сербских поетох Лази Костичом и Ленку Дундєрски, чия премиєра отримана пред мешацом, а за хтору публика и з тей нагоди указала вельке интересованє.

У главних улогох наступaю Мирослав Малацко и Адриана Надь Барна, хтори представяю централни подоби тей емотивней драмскей приповедки, док други подоби толмача – Ксения Бодянец, Емил Няради, Ребека Планчак, Андрей Орос, Яким Винаї, Владимир Варґа, Мая Зазуляк Гарди, Андрея Штефанко, Неманя Вукосав, Владимир Надь Ачим, Михайло Бодянец и Владимир Малацко, хтори бул задлужени и за компонованє ориґиналней музики и клавирне провадзенє шпиванкох.

Суфлер и реквизитер була Таня Арва Планчак, костимоґраф Таня Орос, майстор тона Владимир Бесерминї, майстрове шветла були Желько Пашо и Алексей Надь, идейне ришенє сценоґрафиї дал Славко Орос, док за єй виробок задлужени бул Борис Пашо. Шпиванки хтори виведзени у представи то – Младосц, за хтору текст написал Дюра Латяк, а музику Ондрей Маґловски, потим Украднути погляд за хтору текст и музику поробел Владимир Семан Зеро, за народну писню Понад гору музику подписує Мирослав Пап, текст за писню Нє шмем це мац написал Славко Орос, док музику и аранжман поробел Владимир Малацко. Шпиванки вишпивали Марина Роман и Мирослав Малацко, а у студию их зняли – Сашо Палєнкаш и Златко Русковски хтори поробел и постпродукцию.

Нєшка, 18. априла, у рамикох 58. Драмского мемориялу Петра Ризнича Дядї, Драмска секция „Велимир Сендич Велько” Дома култури Сивец, пред керестурску публику виведзе „Систем Рибадие” автора Жоржа Фейдоа, у режиї Милоша Милошевича. Представа почнє на 20 годзин.