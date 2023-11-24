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Представа „Конєц” нєшка у РКЦ

автор В. Вуячич
автор В. Вуячич 55 Опатрене

НОВИ САД – Драмски студио „Звонимир Павлович” Руского културного центру у Новим Садзе, на пияток, 24. новембра премиєрно виведзе театралну представу „Конєц”, бантер комедию по мотивох зоз интервюох, писмох, писньох и приповедкох Чарлса Буковского у режиї Славка Виная.

Улоги у представи „Конєц” бавя Борислав Сакач, Ася Папуґа, Владимир Манько, Желько Сопка и Йован Бєлица. Суфлерка Ивана Чордаш, музика и звучни ефекти Мирослав Пап, дизайн шветла Ириней Гудак, сценоґрафия Єлена Симонович и Славко Винаї, продуцент и орґанизатор Владимир Сивч.

Премиєра будзе у Велькей сали Руского културного центру (Йована Суботича 8) у Новим Садзе.

Представа почнє на 20:08 годзин, а уходнїца кошта 208 динари.

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