Представа „Метаморфози” на нєдзелю у Широким плану

НОВИ САД – У рамикох найновшей емисиї „Широки план”, хтора будзе емитована на нєдзелю, 1. септембра годно опатриц знїмок представи „Метаморфози”.
Представу „Метаморфози” по текстох Милоша Николича адаптовал и режирал Славко Орос, а виведол ю числени ґлумецки ансамбл Рускoгo народного театеру „Петро Ризнич Дядя”.
Знїмок направени на премиєри представи, у децембру 2022. року у копродукциї Радио телевизиї Войводини и Q – Медиї зоз Кули.
Емисия „Широки план” почнє на 21 годзин после ТВ Маґазина на руским язику.