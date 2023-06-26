Представа „Метаморфозиˮ одбавена и пред новосадску публику

НОВИ САД – Ансамбл Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя” зоз Руского Керестура всоботу, 24. юния, зоз представу „Метаморфози” госцовал и у Новим Садзе. Представа виведзена у Ґимназиї „Лаза Костич” (Лази Лазаревича 1).

Пред новосадску публику у хторей було вецей як пейдзешат патрачох ґлумци винєсли представу лежерно и опущено. По словох режисера Славка Ороса у Новим Садзе ансамбл наступел найопущенше. Понеже то уж пияте виводзенє, ґлумци уж и добре убавели одредзени ситуациї, сцени, улоги, сиґурнєйши су и до текста, та ше дакус и надбавйовали.

Ансамбл РНТ „Петро Ризнич Дядя” зоз представу „Метаморфози”, окрем на керестурскей сцени госцовал у Дюрдьове, Коцуре и тераз у Новим Садзе, а 16. септембра, буду участвовац и на Фестивалу словацких театрох у Бачким Петровцу.