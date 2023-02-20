Представа „Початок” ище раз виведзена у РКЦ

НОВИ САД – Представа „Початок” хтору у чечуцей театралней сезони з Драмским студиом „Звонимир Павлович” по власним тексту поставел режисер Славко Винаї, всоботу, 18. фебруара, ознова виведзена на домашнєй сцени у Руским културним центру у Новим Садзе. Гоч нє прешло длуго од єй децемберскей премиєри, и з тей нагоди було вельке одволанє новосадскей публики та Жвераткова сала у Матки була полна.

Шейсцчлени ансамбл представи „Початок” – Саша Сабадош, Ребека Планчак, Иґор Горняк, Марина Хома, Ася Папуґа и Йован Живкович, и з тей нагоди одбавел добре, тримал динамику и ритем дїї, а могло обачиц же ґлумци опущени и розтерховани. После поклонєня на концу представи, зоз сцени су випровадзени зоз щирим аплаузом.

Соботове виводенє представи „Початок”, после премиєрного и наступа на 54. Драмским мемориялу Петра Ризнича Дядї у Руским Керестуре, було треце по шоре. Планує ше евентуално ище даскельо єй виводзеня у других руских штредкох, а у медзичаше, уж на шлїдуюци викенд, у студию Радио-телевизиї Войводини представа „Початок” будзе знята за телевизию.