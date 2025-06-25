Представа „Полонеза Оґинского” у хторей ґлуми Малацко, преглашена за найлєпшу

КУЛА – Представа „Полонеза Оґинского”(Полонеза Огињског) Николая Коляди, у режиї Милени Павлович, а у виводзеню Театру „Стеван Сремац” Дома култури Червинка, преглашена за найлєпшу на нєдавно законченим 66. Републичним фестивалу аматерских театрох Сербиї (РФАТС) хтори у Кули отримани од 13. по 21. юний.

У представи, у улоги Дейвида, ґлуми и наш ґлумец аматер Мирослав Малацко, за хтору, здогаднїме, на тогорочней Зонскей смотри драмскей творчосци „Винко Ступар” у Червинки, достал Специялну награду.

На тогорочним РФАТС-у у Кули, Милена Павлович наградзена и од фахового жирия за найлєпшу режию, и од публики, зоз награду з меном Петар Уєвич. Награда за епизодну хлопску улогу додзелєна Зоранови Радуловичови за улогу Серґея, награда за епизодну женску улогу Ґордани Мештер, док награда за найлєпшу улогу на фестивалу припадла Цвиєти Йованович Мучалици за улогу Танї.

Зоз освоєним першим местом и Златну плакету на фестивалу, ґлумецки ансамбл зоз Червинки будзе тогорочни представнїк Сербиї на медзинародним Фестивалу фестивалох у Требиню.