Представа „Систем Рибадие” нашмеяла патрачох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Други дзень фестивалу Драмского мемориялу Петра Ризнича Дядї, всоботу 18. априла, означел интересантни, духовити и насампредз динамични театрални фалат под назву Систем Рибадие, у виводзеню Драмскей секциї „Велимир Сендич Велько” Дома култури зоз Сивцу, на хтори публика одлично одреаґовала.

Слово о дїлу французкого майстра водвиля, Жоржа Фейдоа, хтори през комични и покус абсурдни ситуациї приказує хлопско-женски одношнея, односно цо ше случи кед ше на концу одкрию рижни ексцеси и нєдопущени любовни авантури.

Публика того вечара, у Велькей сали Дома култури, уживала у живописним и динамичним бависку ансамбла, їх комичних репликох, прецизней и моцней ґлумецкей енерґиї.

Ґлумецки ансамбл творя – Светлана Пекович, Душан Есапович, Николия Щепанович, Небойша Шиляк, Деян Влашкалич и Милорад Стиєпович, режию подписує Милош Милошевич Шика, а по його словох, спомнути театралних фалат ище потераз нє виводзени на просторох цалого Балкану.