Дзецинска представа „Важне писмо” виведзена на Драмским мемориялу (фото)

РУСКИ КЕРЕСТУР – Ище єдна дзецинска представа на тогорочним 57. Драмски мемориял Петра Ризнича Дядї виведзена вчера, 4. априла у фискултурней сали Школи „Петро Кузмяк”.

Слово о представи „Важне писмо” по тексту Михала Ковача, хтору режирала и присподобела Нада Лендєр з Вербасу, а хтору виведли дзеци Руского културно-уметнїцкого дружтва „Др Гавриїл Костельник” з Кули.

Главни мотив представи еколоґия. Слово о одношеню двох ґрупох дзецох, єдних хтори у своєй каждодньвосци поступали так же би очували природу, и других хтори ремецели єй природни закони же би на концу подзелєни ґрупи ришели медзисобни зражованя.

У представи ґлумели – Яна Лукета, Димитриє Колошняї, Миа Вуїч, Ирина Ковач и Николина Орос. Сценоґрафию обдумали Янко и Нада Лендєрово, помоц коло рихтаня сцени Ярослав Ковач, суфлер Амалия Ковач, а за музику бул задлужени Янко Лендєр. Потримовка спонзорох – Боян Комaзец зоз Вербасу и фарбара „Водице” зоз Вербасу.