Представа за дзеци „Инсталуй и ти дїдов джи пи ти (GPT)” на штварток у Коцуре

КОЦУР – Представа за дзеци „Инсталуй и ти дїдов джи пи ти (GPT)” Руского народного театру (РНТ) „Петро Ризнич Дядя”, будзе виведзена на штварток, 10. октобра, на 12:30 годзин у коцурским Доме култури, у рамикох Дзецинского тижня.

Слово о интерактивней представи витвореней по текстох Ирини Гарди Ковачевич и Славка Ороса, чия основна намира же би виратовала зоз забуца, зачувала и пояшнєла велї руски присловки, фрази и рижни словни конструкциї и стилски фиґури хтори млади ґенерациї, а окреме дзеци, уж вше менєй хасную, а хтори творя богатство нашого язика.

Идейни автор проєкта Славко Орос, а представу виведзе уж стандарна екипа РНТ на чолє зоз єй доаєном – Емилом Нярадийом, хтора у предходних рокох уж реализовала вецей проєкти за дзеци, у рамикох циклуса „Вандровкаш”.

Режию подписує Владимир Надь Ачим, а з тей нагоди тот ансамбл мал помоц и младей композиторки и шпивачки Кристини Афич, хтора за тоту представу компоновала насловни сонґ хтори виводзи шпивацка ґрупа у составе: Адрияна Штранґар, Ана Мария Сопка, Доротеа Рамач, Корина Будински, Лена Зелич и Милена Рамач.

Тот проєкт финансийно потримали: Буджетски фонд за национални меншини –Миистерство за людски и меншински права и дружтвени диялоґ, Покраїнски секретарият за образованє, управу и национални меншини – национални заєднїци и Национални совит рускей националней меншини.